دفع لهن أجوراً أقل لسنوات... اتهامات التمييز ضد النساء تطارد بايدن

2019/12/12 | 15:56

اخبار السعودية )- وجد تحليل جديد للبياتات أن المرشح الرئاسي الأميركي الديمقراطي جو بايدن دفع لموظفاته أجورًا أقل من تلك التي تقاضاها الرجال على مدى عدة عقود، بحسب تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.وخلال 35 عاماً في مجلس الشيوخ، دفع بايدن للموظفات بدوام كامل في المتوسط 67 سنتاً فقط مقابل كل دولار يكسبه نظرائهن من الذكور، وفقاً لتحليل لسجلات مجلس الشيوخ قام به موقع «واشنطن فري بيكون».وكانت الفجوة الأكبر في عامي 1983 و1984.عندما حققت النساء في مكتب بايدن في مجلس الشيوخ أقل من نصف ما جناه الرجال، في المتوسط - 44 سنتاً فقط مقابل الدولار.

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