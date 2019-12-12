2019/12/12 | 15:56

اخبار السعودية )- دعم جميعُ المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية بالجزائر، التي تجرى اليوم (الخميس)، الرئيسَ المستقيل عبد العزيز بوتفليقة أو شاركوا في الحكم معه.فيما يلي نبذات قصيرة عنهم:1- عبد المجيد تبون:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من هم مرشحو الانتخابات الرئاسية الجزائرية؟) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من هم مرشحو الانتخابات الرئاسية الجزائرية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).