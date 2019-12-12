إسرائيل «منزعجة جداً» من وجود كوربين في السباق الانتخابي البريطاني

2019/12/12 | 16:58

اخبار السعودية )- عبّرت إسرائيل عن قلقها إزاء الانتخابات البريطانية اليوم (الخميس) واصفة الصعود المحتمل لحزب العمال بزعامة جيريمي كوربين بأنه يمثل تهديدا للعلاقات الثنائية وأمرا مثيرا للقلق بالنسبة ليهود بريطانيا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتعرض كوربين، وهو ناشط مخضرم مؤيد للفلسطينيين، لانتقادات بسبب مزاعم عن معاداة السامية داخل حزب العمال، كما نقلت وسائل إعلام بريطانية عن بعض يهود البلاد قولهم إنهم سيفكرون في الهجرة في حال انتخاب كوربين.

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