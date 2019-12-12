السودان: عمر البشير ينتظر حكماً في قضية فساد

2019/12/12 | 16:58

اخبار السعودية )- ينتظر الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أطيح به في أبريل (نيسان) الماضي على إثر أشهر من الاحتجاجات الشعبية صدور الحكم بحقه السبت في قضية تتعلق بالفساد على خلفية حصوله على أموال بطريقة غير شرعية وتملُك نقد أجنبي.أطاح الجيش في الحادي عشر من أبريل الماضي بالرئيس الذي حكم البلاد بقبضة من حديد على مدى ثلاثين عاماً بعد احتجاجات اندلعت رداً على تردي الأوضاع الاقتصادية.وهي القضية الأولى التي يواجهها الرئيس المخضرم وقد تودعه السجن لعقد من الزمان في حال إدانته.ظهر البشير في جلسات المحكمة داخل قفص حديدي وهو يرتدي الزي السوداني التقليدي؛ الجلابية البيضاء والعمامة.

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