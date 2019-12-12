القضاء العراقي يفتح تحقيقا بقضية سحل وقتل مسلح بالوثبة

2019/12/12 | 19:18

اخبار السعودية )- أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، فتح تحقيق بحادثة ساحة الوثبة، والتي أدت إلى مقتل مسلح وتعليق جثته على عمود للإنارة بعد تعذيبه، بعد اتهامه بقتل متظاهرين.وذكرت وكالة الأنباء العراقية

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