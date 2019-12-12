وضع أسير فلسطيني في زنزانة معزولة لأن زوجته حملت منه وهو في السجن

2019/12/12 | 20:04

اخبار السعودية )- فرضت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية حبس الأسير الفلسطيني وليد دقة في زنزانة معزولة وتقديمه إلى محكمة تأديبية وحرمانه من عدة امتيازات، وذلك لأن زوجته حملت منه.وقالت مصلحة السجون إن زوجة الأسير دقة أعلنت على الملأ، في بلدتها باقة الغربية، أنها حامل منذ سبعة أشهر وأنها تستعد لإنجاب ابنة من زوجها، بعد أن تمكنت من تهريب نطفة منه خلال زيارتها له في مطلع السنة.وحاولت إدارة السجون أخذ نفي خطي من الأسير دقة، فرفض ولذلك قررت معاقبته.

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