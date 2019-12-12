2019/12/12 | 20:04

اخبار السعودية )- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة «قريبة جدا» من توقيع «اتفاق مهم» مع الصين، بعد 19 شهرا من حرب تجارية شرسة.وكتب ترمب على «تويتر»: «نحن قريبون جدا من اتفاق مهم مع الصين، إنهم يريدونه ونحن نريده أيضا»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.وأكدت بكين أن هناك «تواصلا وثيقا» بين مفاوضي البلدين، من دون تفاصيل إضافية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب: قريبون جداً من توقيع اتفاق مهم مع الصين) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب: قريبون جداً من توقيع اتفاق مهم مع الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).