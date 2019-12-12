الأمن العراقي: هجوم انتحاري يقتل 7 عناصر من الحشد في سامراء

2019/12/12 | 20:20

اخبار السعودية )- قال الأمن العراقي، الخميس، إن هجوماً انتحارياً قتل عناصر من الحشد في سامراء.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية على فيسبوك بمقتل 7 وإصابة 3 من منتسبي الحشد الشعبي في هجوم انتحاري بعجلة مفخخة في سامراء

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