الأمم المتحدة: المجاعة تهدد جنوب السودان بعد جفاف وفيضانات

2019/12/12 | 22:08

اخبار السعودية )- حذرت الأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، من أن المجاعة تهدد حياة ما يصل إلى 5.5 مليون شخص في جنوب السودان، حيث دمرت نوبات الجفاف والفيضانات المحاصيل والماشية، ما أدى إلى تفاقم «عدم الاستقرار السياسي الشديد».وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بحسب وكالة رويترز للأنباء، إنه يحتاج إلى 270 مليون دولار بشكل عاجل لتوفير الغذاء لسكان جنوب السودان في النصف الأول من عام 2020 لتجنب مجاعة جماعية في أحدث دولة في العالم.

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