ترمب يسخر من اختيار غريتا تونبرغ شخصية العام

2019/12/12 | 22:08

اخبار السعودية )- سخر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من اختيار مجلة «تايم» الأميركية الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبرغ شخصية العام.وقال ترمب على «تويتر»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية: «أمر سخيف للغاية»، مضيفا أنه «يتعين على غريتا أن تعمل على حل مشكلتها بشأن كيفية إدارة حالة الغضب والإحباط لديها، ثم الذهاب لمشاهدة فيلم جيد من الطراز القديم مع صديق!! غريتا باردة، باردة!».وردت تونبرغ على تغريدة ترمب بتغيير ماهر لصورتها الشخصية على «تويتر» من أجل أن تقول إنها «شابة تعمل على حل مشكلتها بشأن إدارة حالة الغضب.وإنها ترتجف بردا حاليا وتشاهد فيلما جيدا من الطراز القديم مع صديق».

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