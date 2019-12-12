الجيش الأميركي يختبر صاروخاً باليستياً

2019/12/12 | 22:39

اخبار السعودية )- قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إن الجيش الأميركي اختبر إطلاق صاروخ باليستي من الأرض من قاعدة فاندينبرغ الجوية في كاليفورنيا.

وقال الليفتنانت كولونيل روبرت كارفر، بحسب وكالة الأنباء الألمانية: «أجرت وزارة الدفاع تجربة إطلاق صاروخ باليستي بشكل تقليدي في نحو الساعة 8.30 صباحاً بتوقيت المحيط الهادي»، وأضاف: «نقوم حالياً بتقييم نتائج الاختبار».

يأتي الاختبار بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى مع روسيا في وقت سابق من هذا العام.

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