مجلس الأمن يشدد على رفع قيود الحركة عن جنرال الحديدة ورفاقه

2019/12/12 | 22:39

اخبار السعودية )- شدد مجلس الأمن على ضرورة رفع القيود المفروضة على بعثة الأمم المتحدة في الحديدة (أونمها) أعضاء لجنة تنسيق إعادة الإنتشار، وهما فريق واحد يرأسه الجنرال الهندي أبهيجيت غوها، وهو ما يؤكد ماذكرته مصادر يمنية قالت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق إن الفريق الأممي لا يتمتع بحريّة حركة في مناطق الحوثيين.وعبّر أعضاء في مجلس الأمن لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، عن «تفاؤل حذر» بالتقدم المحرز لخفض التوتر في اليمن، على رغم بطء هذه العملية، آملين في أن يؤدي الى وضع حد نهائي للنزاع في البلد الذي دفعه الانقلاب في سبتمبر (أيلول) 2014 إلى مواجهة أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم.

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