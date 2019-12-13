وفاة بحار في حريق حاملة الطائرات الروسية الوحيدة

2019/12/13 | 00:12

اخبار السعودية )- أعلن الأسطول الروسي وفاة بحار أصيب في الحريق الذي اندلع، اليوم (الخميس)، في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة وتم إخماده في وقت لاحق في السفينة المتوقفة في مورمانسك (شمال)، وقال إن بحارا توفي خلال «عمليات إطفاء الحرائق».ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، كانت عمليات البحث جارية للعثور على ضابط بات في عداد المفقودين عندما كان يساعد في إجلاء العاملين على صيانة السفينة، كما فُتح تحقيق في انتهاكات محتملة لقواعد البناء.وكانت حصيلة أعلنتها وزيرة الإعلام في منطقة مورمانسك ألكسندرا كونداوروفا أكدت «نقل 10 جرحى إلى المستشفى أحدهم في حالة خطرة».

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