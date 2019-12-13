مقتل 11 مقاتلاً يحاربون «داعش» في العراق

2019/12/13 | 01:14

اخبار السعودية )- أعلن الجيش العراقي مقتل 11 مقاتلاً، اليوم (الخميس)، في شمال بغداد في هجومين انتحاريين استهدفا مقر «سرايا السلام» الذراع المسلحة لمقتدى الصدر ضمن القوات التي تحارب تنظيم «داعش» الإرهابي.وأكد في بيان، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن أول هجوم أدى إلى «مقتل سبعة وإصابة ثلاثة» عصراً قرب بحيرة الثرثار، جنوب غربي سامراء، معقل الجماعات المسلحة سابقاً.بعد ذلك، فجر انتحاري سيارته المفخخة في هذا الفصيل، بحسب بيان ثانٍ، وأوقع هذا الهجوم أربعة قتلى آخرين.وشارك أنصار مقتدى الصدر مع القوات العراقية في القتال ضد «داعش»، بدعم من تحالف دولي تقوده واشنطن.

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