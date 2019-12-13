2019/12/13 | 01:14

اخبار السعودية )- أقر مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم (الخميس)، بالإجماع قرارا يعترف بأن عمليات القتل الجماعي للأرمن قبل مائة عام إبادة جماعية، وذلك في خطوة أثارت غضب تركيا وستضفي مزيدا من التوتر على العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وأقر مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون القرار بأغلبية ساحقة أواخر أكتوبر (تشرين الأول) بموافقة 405 نواب واعتراض 11 نائبا، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

وكان أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري، قد عرقلوا التصويت على القرار عدة مرات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الشيوخ الأميركي يعترف بإبادة الأرمن... وأنقرة تندّد بالقرار) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الشيوخ الأميركي يعترف بإبادة الأرمن... وأنقرة تندّد بالقرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).