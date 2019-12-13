السعودية تلاحق الفساد بتوحيد 3 أجهزة رقابية

2019/12/13 | 01:45

اخبار السعودية )- صدر في السعودية أمر ملكي يعزز مكافحة الفساد المالي والإداري وملاحقته، بضم 3 جهات حكومية رقابية (هيئة الرقابة والتحقيق، والمباحث الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) في جهاز واحد باسم «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد».

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