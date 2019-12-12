"تويتر" تغلق حساب الخزعلي زعيم ميليشيا "العصائب" العراقية

2019/12/13 | 06:39

اخبار السعودية )- أغلقت شركة "تويتر" حساب زعيم ميلشيا "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي المدرج على قائمة العقوبات الأميركية.ووضعت الشركة في صفحة الحساب المغلق رسالة توضح أَن الحساب "مقيّد" بدون إيضاح الأسباب وراء هذا

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