فيديو مروع.. سحلوه وعلقوه جثة وسط بغداد

2019/12/13 | 09:13

اخبار السعودية )- لا تزال تداعيات حادثة القتل والسحل في ساحة الوثبة ببغداد تتوالى، فقد أعلنت عدة جهات عراقية ودولية شجبها لما شهدته تلك الساحة الخميس من جريمة مروعة.وليل الخميس أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن

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