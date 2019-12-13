ترمب يهنّئ جونسون على فوزه «الرائع» في الانتخابات البريطانية

2019/12/13 | 11:32

اخبار السعودية )- هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الجمعة)، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على فوزه «الرائع» في الانتخابات التشريعية البريطانية، معتبراً أن ذلك سيفتح المجال لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وكتب ترمب في تغريدة: «تهاني إلى بوريس جونسون على فوزه الرائع».



وأضاف: «بريطانيا والولايات المتحدة ستصبحان الآن حرّتين في إبرام اتفاق تجاري جديد وهائل بعد بريكست»، مؤكداً أن «هذا الاتفاق يمكن أن يكون أكبر بكثير ومربحاً أكثر من أي اتفاق آخر يمكن أن يُبرم مع الاتحاد الأوروبي.



احتفل يا بوريس!».

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