كوربين: لن أقود حزب العمال في أي حملة انتخابية مقبلة

2019/12/13 | 11:32

اخبار السعودية )- أعلن زعيم حزب العمّال البريطاني جيريمي كوربين، اليوم (الجمعة)، أنّه يشعر بـ«خيبة أمل شديدة» نتيجة الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس (الخميس) ومني فيها حزبه بهزيمة نكراء، مؤكّداً أنه «لن يقود الحزب في الانتخابات المقبلة».

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد قال كوربين (70 عاماً) بعد الإعلان عن إعادة انتخابه للمرة العاشرة على التوالي في دائرته الانتخابية إيسلينغتون نورث: «لن أقود الحزب في أي حملة انتخابية مقبلة».

وأضاف أنّه يريد أن يبدأ حزب العمّال «تفكيراً في نتيجة الانتخابات وسياسته المستقبلية» بعدما خسر عشرات المقاعد النيابية في الانتخابات التي جرت الخميس.

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