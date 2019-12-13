شاهد الاحتفالات.. بعد إطلاق سراح مصور عراقي خطف أسبوعاً

2019/12/13 | 11:37

اخبار السعودية )- أطلق سراح المصور العراقي زيد الخفاجي، بعد أكثر من أسبوع على اختطافه من منزله.وعمت الاحتفالات ليل الخميس الجمعة ساحة التحرير وسط بغداد بعد الإفراج عن زيد الذي شارك المحتجين فرحة الحرية.من جهته، أعرب

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