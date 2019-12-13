حجب الإنترنت عن مناطق مضطربة في شمال شرق الهند

2019/12/13 | 12:03

اخبار السعودية )- أعلنت السلطات المحلية، اليوم (الجمعة)، أنها حجبت خدمة الانترنت في غواهاتي كبرى مدن ولاية أسام في شمال شرق الهند، التي تهزّها تظاهرات كبيرة احتجاجاً على قانون مثير للجدل حول الجنسية، قتل خلالها محتجان برصاص الشرطة.ويندد التحرّك الاحتجاجي بمصادقة البرلمان الهندي هذا الأسبوع على قانون يسهّل منح الجنسية الهندية للاجئين من أفغانستان وبنغلادش وباكستان، شرط ألا يكونوا مسلمين.ويخشى المتظاهرون في شمال شرق البلاد من أن يؤدي القانون الجديد إلى تدفق اللاجئين الهندوس من بنغلادش المجاورة إلى منطقتهم.

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