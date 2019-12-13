«فيسبوك» ينقذ شابين مغربيين محاصرين في الثلوج شمالي البلاد

2019/12/13 | 12:03

اخبار السعودية )- قالت السلطات المغربية إن مصالح هيئة الدفاع المدني تمكنت عشية أمس (الخميس) من إنقاذ سائحين مغربيين عالقين في الثلوج بجبل تدغين في إقليم الحسيمة شمالي المغرب، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.وكانا السائحان المقيمان في فرنسا والمنتميان لمدينتي سلا وتمارة قد قررا تسلق جبل تدغين وحدهما دون مساعدة، وأصيب أحدهما بكسر في كتفه ورجله.ووجّه أحد الناجين نداء استغاثة عبر بثّ مباشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وانتشر مقطع الفيديو بسرعة كبيرة لتتدخل بعدها السلطات المحلية والأمنية لإنقاذهما بمساعدة مرشدين سياحيين ومجموعة من أبناء منطقة الريف.

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