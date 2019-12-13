برازيلي يجري اختبار قيادة منتحلاً شخصية والدته

2019/12/13 | 13:05

اخبار السعودية )- انتحل رجل برازيلي شخصية والدته، وحاول إجراء اختبار القيادة بدلاً عنها، وذلك بعدما فشلت في الاختبار 3 مرات، إلا أن أمره انكشف وتم القبض عليه بتهمة الاحتيال.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد ذهب الرجل الذي يدعى هويتور مارسيو شياف (43 عاماً) والمقيم في بلدة نوفو موتوم بارانا، لإجراء اختبار القيادة منتحلاً شخصية والدته، ماريا شياف، حيث ارتدى شعراً مستعاراً وتنورة ووضع مساحيق تجميل على وجهه.

ومنذ دخوله إلى المكان، ارتابت المسؤولة عن إجراء اختبار القيادة، والتي تدعى ألين مندونسا، في أمره، حيث إن هيئته كانت مثيرة للشكوك، حسب قولها.

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