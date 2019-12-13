المفوضية الأوروبية ترغب في إعادة بناء العلاقات مع بريطانيا بعد فوز جونسون

2019/12/13 | 13:05

اخبار السعودية )- أكد المفوّض الأوروبي الجديد للسوق الموحّدة والرقمية، تياري بروتون، اليوم (الجمعة)، رغبة المفوضية الأوروبي في «إعادة بناء» العلاقات مع لندن، خصوصاً في القطاع التجاري، بعد فوز رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في الانتخابات التشريعية، ما يعني أن بريكست سيتمّ في 31 يناير (كانون الثاني).وقال بروتون، عبر إذاعة «آر تي إل» من بروكسل: «الآن، يجب إعادة بناء العلاقات مع المملكة المتحدة، وهي شريك مهم»، متمنياً «عقد مفاوضات تجارية متوازنة مع لندن».

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