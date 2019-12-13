السيستاني: استقرار العراق رهن بحصر السلاح في يد الدولة

2019/12/13 | 13:41

اخبار السعودية )- أكد ممثل المرجعية الشيعية العليا في العراق، علي السيستاني، الجمعة أن استقرار البلاد رهن بحصر السلاح في يد المؤسسات الشرعية.وندد بقتل وخطف المحتجين في الآونة الأخيرة، وحث الدولة على السيطرة على

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