الداخلية العراقية: لم نتسلم أي متهم بجريمة الوثبة

2019/12/13 | 15:13

اخبار السعودية )- أعلن المتحدث باسم الداخلية العراقية، العميد خالد المحنا، الجمعة، أنه لم يتم تسليم أو استلام أي متهم بجريمة الوثبة التي وقعت الخميس، حتى الآن.وأضاف في في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن الإجراءات

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