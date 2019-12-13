حقوق الإنسان العراقية: 25 حالة خطف منذ بدء الاحتجاجات

2019/12/13 | 15:44

اخبار السعودية )- أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الجمعة، تلقيها 25 بلاغ اختطاف لمتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات.كما شككت بأن يكون القتيل في منطقة الوثبة وسط بغداد الخميس قناصا.وقالت إن الجريمة واضحة الوجوه والمعالم

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