أوغلو يطلق حزب «المستقبل» لـ«معارضة عبادة الشخصية»

2019/12/13 | 16:41

اخبار السعودية )- أطلق رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داود أوغلو، الحليف السابق لرجب طيب إردوغان، حزباً جديداً، اليوم (الجمعة)، قال إنه يهدف لمعارضة سياسة «عبادة الشخصية».

وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال داود أوغلو، وهو يقف تحت لافتة ضخمة تحمل صورة مؤسس جمهورية تركيا مصطفى كمال أتاتورك، أثناء احتفال لإطلاق الحزب في أنقرة: «كحزب، نرفض أسلوب السياسة التي يتم فيها عبادة الشخصية وموظفين سلبيين».

وكان وفد يضم قريبين من داود أوغلو قدموا، أمس (الخميس)، إلى وزارة الداخلية طلباً لتسجيل هذا الحزب الجديد الذي سيكون اسمه «حزب المستقبل».

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