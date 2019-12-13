السلطات الأميركية: منفّذا هجوم نيوجيرسي مدفوعان بمعاداة السامية

2019/12/13 | 16:41

اخبار السعودية )- أعلنت السلطات الأميركية، أمس (الخميس)، أن عملية إطلاق النار التي وقعت في محل لبيع وجبات للأطعمة اليهودية كان مدفوعاً بمعاداة السامية وكراهية الشرطة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.وأسفر إطلاق النار يوم الثلاثاء في جيرسي سيتي عن مقتل ستة أشخاص، بينهم المشتبه بهما.ولم يؤكد المحققون حينها أنه تم بدافع معاداة السامية.لكن النائب العام في نيوجيرسي غوربر غريوال قال للصحافيين: «نعتقد أنه كانت لدى المشتبه بهما آراء تعكس كراهية اليهود وكراهية عناصر إنفاذ القانون».وأفاد كذلك بأن لدى السلطات أدلة تشير إلى أن المشتبه بهما أعربا عن اهتمامها بحركة للسود المعادين لليهود.

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