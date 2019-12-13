مدرب الهلال: مباراة الترجي صراع بين فلسفتين ونطمح لتحقيق الفوز

2019/12/13 | 18:14

اخبار السعودية )- اعتبر المدرب الروماني رازفان لوشيسكو أن مباراة فريقه الهلال السعودي السبت ضد الترجي التونسي في الدور الثاني لمنافسات كأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم ستكون مواجهة «بين فلسفتين» كرويتين، وبمثابة مباراة «نهائية» لخروج المغلوب من المنافسة.

وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: نوعية كل فريق تختلف، الترجي فريق بدني أكثر، نحن فريق يضم نوعيات فنية في جوانب أخرى من اللعبة، لكن هذا لا يعني أننا نعرف نتيجة مباراة الغد».

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