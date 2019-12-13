السعودية تدين الهجوم الذي استهدف معسكراً للجيش بالنيجر

2019/12/13 | 20:18

اخبار السعودية )- أعربت السعودية اليوم (الجمعة) عن إدانتها واستنكارها للهجوم المسلح الذي استهدف معسكراً للجيش في النيجر.وكانت قاعدة عسكرية في منطقة إيناتس النيجرية قد تعرضت لهجوم إرهابي قبل يومين قتل خلاله ما لا يقل عن 70 جندياً وفقد 30 آخرون.وجددت الخارجية السعودية موقف الرياض الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللنيجر حكومة وشعباً.من جانب آخر، حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي العلي، في العاصمة نيامي، مراسم تشييع وتأبين ضحايا الهجوم الإرهابي؛ حيث قدّم واجب العزاء لرئيس النيجر ايسوفوو محمد، ولحكومة وشعب النيجر.

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