2019/12/13 | 20:18

اخبار السعودية )- تحتفي وزارة الثقافة السعودية بتاريخ الشاعر العربي، الأعشى، في فعالية سنوية تقام بحي منفوحة التاريخي بالرياض، وذلك ضمن مشروع الوزارة لإحياء التراث العربي والاحتفاء برموزه.وتستعرض فعالية «حياة الأعشى» التي تنطلق لأول مرة في مارس (آذار) المقبل، فقرات متنوعة من مسيرة الشاعر الكبيرة مع الأدب والشعر، ورحلة حياته التي قضاها في الحي الواقع جنوب العاصمة السعودية، حيث أعادت الوزارة تصميم الموقع الذي عاش فيه ليُحاكي تلك الحقبة التاريخية من مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، كما تم تصميم سوق تراثية يجري فيها البيع والشراء والمقايضة بمثل ما جرت عليه العادات العربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («الثقافة السعودية» تحتفي بـ«الأعشى» في منفوحة التاريخية) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («الثقافة السعودية» تحتفي بـ«الأعشى» في منفوحة التاريخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).