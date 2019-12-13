مصادر: شبه توافق على ترشيح السوداني لرئاسة حكومة العراق

2019/12/13 | 21:56

اخبار السعودية )- أفادت مصادر عراقية، اليوم الجمعة، بأن هناك شبه توافق بين الكتل السياسية على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة.وكان النائب عن تحالف "سائرون" التابع لتيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أمجد

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