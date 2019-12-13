مدرب مونتيري المكسيكي: جدي الأول كان لبنانياً... وجاهزون لتحدي السد

2019/12/13 | 22:53

اخبار السعودية )- أكد الأرجنتيني أنطونيو محمد المدير الفني لفريق مونتيري المكسيكي لكرة القدم، أن مباراة فريقه غداً (السبت)، أمام السد القطري، ستكون بمثابة نهائي، وسيقدم كل ما بوسعه من أجل الفوز فيها، معرباً عن سعادته بالمشاركة في مونديال الأندية.وقال أنطونيو محمد في المؤتمر الصحافي لفريقه: «إنها مباراة بمثابة نهائي، وعلى الفريق أن يقدم بداية قوية، والفوز على السد القطري اليوم لتكون الخطوة الأولى على طريق الوصول للنهائي».

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