الاتحاد ينتعش بعودة الدوليين... وإقبال ضعيف على تذاكر لقاء الفيصلي

2019/12/13 | 22:53

اخبار السعودية )- وضع الهولندي هينك تين كات مدرب الاتحاد السعودي اليوم (الجمعة)، اللمسات الأخيرة للمنهجية التكتيكية التي سيدخل بها مواجهته أمام الفيصلي، ضمن منافسات الجولة 11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.ويتطلع الهولندي كات لمواصلة فريقه المحافظة على سلسلة النتائج الإيجابية التي تحققت في الفترة الأخيرة منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق، في الوقت الذي حث فيه لاعبيه على مضاعفة الجهد وتقديم جل ما لديهم لإسعاد الجماهير.

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