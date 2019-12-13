2019/12/13 | 23:29
(اخبار السعودية)- أقدم المتظاهرون في البصرة بالعراق، الجمعة، على استبدال اسم شارع "الخميني" إلى شارع "شهداء أكتوبر".وكان متظاهرو البصرة قد أحرقوا لافتة "شارع الخميني" ثلاث مرّات احتجاجًا على هذه التسمية.ومنذ انطلاق
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو لمتظاهري البصرة يغيرون اسم شارع خامنئي ) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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