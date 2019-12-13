فيديو لمتظاهري البصرة يغيرون اسم شارع خامنئي

2019/12/13 | 23:29

اخبار السعودية )- أقدم المتظاهرون في البصرة بالعراق، الجمعة، على استبدال اسم شارع "الخميني" إلى شارع "شهداء أكتوبر‏".وكان متظاهرو البصرة قد أحرقوا لافتة "شارع الخميني" ثلاث مرّات احتجاجًا على هذه التسمية.ومنذ انطلاق

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