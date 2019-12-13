الإمارات: جميع المنتجات المصنعة والمستوردة مطابقة للمواصفات المعتمدة

2019/12/13 | 23:55

اخبار السعودية )- قالت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إن جميع المنتجات المتداولة في أسواق الدولة، التي يتم تصنيعها، أو استيرادها، مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية المعتمدة، وتخضع لنظام تأكيد الجودة الشامل، المعمول به في الدولة، الذي يضمن مطابقة المنتج للمواصفات، ويلبي حقوق المستهلك.

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