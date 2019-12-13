ماذا قال تبون لـ«الشرق الأوسط» قبل أيام من فوزه برئاسة الجزائر؟

2019/12/13 | 23:55

اخبار السعودية )- قبل أيام من فوزه في انتخابات الرئاسة الجزائرية، أكد عبد المجيد تبون لـ«الشرق الأوسط» أن ترشحه جاء «بطلب من قطاع واسع من الجزائريين» الذين منحوه أمس (الخميس)، 58 في المائة من الأصوات في الاقتراع الذي بلغت نسبة المشاركة الإجمالية فيه 39.83 في المائة، ليخلف بذلك الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

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