مفكرة الرياض... مناطيد طنطورة

2019/12/14 | 00:57

اخبار السعودية )- رسم الرحالة للجزيرة العربية صورة واحدة...الصحراء.هاموا بها، وشغفوا بغموضها الهائل، وأحبّوا صفاء الحياة البدوية، وسحرهم تقشّف البادية.ولم يتوقّفوا عند أي شيء آخر.لقد أتوا من بلاد البحيرات، فلماذا يدهشون لمشهد بحيرة ضاربة في الرمل كأنها هبطت بمظلّة؟! وجاءوا من بلاد الجبال، فما هي أهمّية هذه السلاسل الكبرى من القمم، وهم وُلدوا في بلاد الإمبراطورية الرومانية، وقد ملّوا رؤية الآثار؟!

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