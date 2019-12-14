معركة طرابلس تحتدم... وقوات حفتر على أبوابها

2019/12/14 | 01:28

اخبار السعودية )- باتت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على أبواب العاصمة طرابلس مع احتدام معركة السيطرة على كل محاورها.

وقال مسؤول بارز في الجيش الوطني إن وحدات الجيش «بدأت فعلياً في اقتحام العاصمة طرابلس، تنفيذاً لتعليمات المشير خليفة حفتر القائد العام»، بينما تحدث فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، عن صمود قواته، التي نفت تراجعها في معارك القتال المستمر للشهر التاسع على التوالي.

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