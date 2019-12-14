تبون رئيساً للجزائر... وغضب في الشارع

2019/12/14 | 01:28

اخبار السعودية )- خرج رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون منتصراً من السباق على خلافة الرئيس الجزائري المعزول عبد العزيز بوتفليقة.

وبحسب النتائج، فقد حصل عبد المجيد تبون على أربعة ملايين و945 ألفاً و116 صوتاً، أي نسبة 58.15 في المائة من الأصوات.



وجاء في المركز الثاني المرشح الإسلامي عبد القادر بن قرينة، يليه رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، ثم عز الدين ميهوبي، وأخيراً عبد العزيز بلعيد.

وبعد إعلان النتائج، خرج الآلاف إلى شوارع العاصمة وساحاتها للتنديد بـ«تزوير الانتخاب من طرف العسكر»، كما أبدوا إصرارهم على استمرار الحراك الشعبي، الذي يطالب بالتغيير الجذري في البلاد.

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