مئات القتلى باحتجاجات العراق.. مجلس الأمن يدعو للتحقيق

2019/12/14 | 07:45

اخبار السعودية )- بعد مقتل المئات في العراق بحسب ما أعلنت سابقاً مفوضية حقوق الانسان العراقية، وتزايد حالات خطف الناشطين واغتيالهم، طالب مجلس الأمن السلطات العراقية بإجراء تحقيقات بشأن أعمال العنف والقمع التي يتعرض لها

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