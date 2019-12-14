سباق الحكومة العراقية.. استقالات وأسماء تحترق

2019/12/14 | 10:20

اخبار السعودية )- لا يزال مصير رئاسة الحكومة العراقية معلقاً منذ استقالة عادل عبد المهدي في 29 نوفمبر الماضي، جراء ضغط الاحتجاجات الشعبية القائمة منذ بداية تشرين الأول/اكتوبر الماضيوعلى الرغم من أن مصادر عراقية، أفادت

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