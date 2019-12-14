رئيسة هونغ كونغ في الصين بحثاً عن الدعم

2019/12/14 | 10:45

اخبار السعودية )- توجهت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام إلى بكين اليوم (السبت) في أول زيارة تقوم بها للعاصمة الصينية منذ الهزيمة الساحقة التي منيت بها حكومتها في الانتخابات المحلية الشهر الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن لام ستبحث في الوضع السياسي والاقتصادي في المدينة التي تحكمها الصين مع المسؤولين في بكين خلال زيارتها التي تستمر أربعة أيام وتلتقي خلالها الرئيس الصيني شي جينبينغ الإثنين، وفق وكالة رويترز.

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