حكومة العراق متعثرة.. رئيس الجمههورية مكان الحكومة

2019/12/14 | 11:52

اخبار السعودية )- في الوقت الذي لا تزال مسألة التوافق على تكليف شخصية عراقية تشكل الحكومة العراقية، بعد استقالة عادل عبد المهدي في 29 نوفمبر الماضي، متعثرة، يبدو أن القضية يمكن أن تطول، لا سيما بعد اعلان لجنة نيابية أن

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