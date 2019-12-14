بومبيو يتوعد إيران بـ«رد حاسم» إذا أضرّت بالمصالح الأميركية بالعراق

2019/12/14 | 12:17

اخبار السعودية )- حذّر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران أمس (الجمعة) من ردّ «حاسم» إذا تعرضت مصالح الولايات المتحدة للأذى في العراق بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية على قواعد عسكرية.

وقال بومبيو في بيان: «يتعيّن علينا (...) اغتنام هذه الفرصة لتذكير قادة إيران بأنّ أيّ هجمات من جانبهم أو من ينوب عنهم من أي هوية، تلحق أضراراً بالأميركيين أو بحلفائنا أو بمصالحنا فسيتمّ الردّ عليها بشكل حاسم».

وأضاف: «يجب أن تحترم إيران سيادة جيرانها وأن تكفّ فوراً (...) عن دعم الأطراف الثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة»، حسبما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

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