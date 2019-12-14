مقتل 23 جندياً في هجوم لـ«طالبان» جنوب شرقي أفغانستان

2019/12/14 | 12:17

اخبار السعودية )- ذكر مسؤولون محليون، اليوم (السبت)، أن 23 جندياً على الأقل بالجيش الأفغاني قُتلوا من قبل مجموعة من المتسللين من حركة «طالبان» في إقليم غزني جنوب شرقي أفغانستان، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».وكان المتسللون قد هاجموا الجنود في قاعدة عسكرية بمنطقة قره باغ بالإقليم، طبقاً لما قاله عضوا المجلس المحلي، عصمت الله جامرودال وأمان الله كمران.وذكر المسؤولون أن جندياً آخر أصيب في الحادث، لكن نجا حيث أنه تظاهر أنه تُوفي.وأعلنت حركة «طالبان» مسؤوليتها عن الحادث، زاعمة أن مسلحيها قتلوا 32 جندياً.وليس هناك أي تأكيد لذلك الرقم.

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