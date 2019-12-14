حكومة العراق متعثرة.. رئيس الجمهورية مكان الحكومة

2019/12/14 | 12:23

اخبار السعودية )- في الوقت الذي لا تزال مسألة التوافق على تكليف شخصية عراقية تشكل الحكومة العراقية، بعد استقالة عادل عبد المهدي في 29 نوفمبر الماضي متعثرة، يبدو أن القضية يمكن أن تطول، لا سيما بعد إعلان لجنة نيابية أن

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