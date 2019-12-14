وزيرة فنلندية تعتذر عن نشر استطلاع حول إعادة نساء «داعش»

2019/12/14 | 13:19

اخبار السعودية )- قدمت وزيرة فنلندية اعتذاراً عن نشرها استطلاع رأي على موقع «إنستغرام» يسأل القراء هل ينبغي إعادة الأطفال مع أمهاتهم من معسكر سوري يضم أشخاصاً لهم صلة بتنظيم «داعش» الإرهابي، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».وغردت وزيرة المال المعينة حديثاً كاتري كولموني على صفحتها عبر موقع «تويتر»: «أعتذر عن الاستطلاع»، ثم حذفته فوراً.وقد واجه الاستطلاع، الذي طلب من الناس التصويت على خيارين، هما إعادة «الأطفال فقط» أو «الأطفال والأمهات معاً»، كثيراً من الانتقادات.

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